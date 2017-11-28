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Общество | В Пензе предприниматель отстоял право на пользование муниципальной землей

28.11.2017|09:41
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Администрация Пензы не разрешила индивидуальному предпринимателю использовать земельный участок, принадлежащий муниципалитету. При этом бизнесмен выполнил все требования, чтобы получить землю без ее предоставления и установления сервитутов.

При проверке, инициированной прокуратурой после обращения уполномоченного по защите прав предпринимателей, выяснилось, что отказ мэрии был незаконным.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Ленинского района в адрес главы администрации г. Пензы внесено представление. По результатам его рассмотрения заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации г. Пензы привлечена к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Также индивидуальный предприниматель получил разрешение использовать указанный земельный участок в течение трех месяцев.

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Гость|28.11.2017 10:18|

penzainform.ru писал(a):

индивидуальный предприниматель получил разрешение использовать указанный земельный участок в течение трех месяцев.
... а потом - нах... с пляжа!

Гость|28.11.2017 10:32|

penzainform.ru писал(a):

отказ мэрии был незаконным.
По закону только для своих. Остальные на прием к губернатору, там вам объяснят, как стать СВОИМ.

Имя: Гость
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