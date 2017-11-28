28.11.2017 | 09:41

Администрация Пензы не разрешила индивидуальному предпринимателю использовать земельный участок, принадлежащий муниципалитету. При этом бизнесмен выполнил все требования, чтобы получить землю без ее предоставления и установления сервитутов.

При проверке, инициированной прокуратурой после обращения уполномоченного по защите прав предпринимателей, выяснилось, что отказ мэрии был незаконным.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Ленинского района в адрес главы администрации г. Пензы внесено представление. По результатам его рассмотрения заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации г. Пензы привлечена к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Также индивидуальный предприниматель получил разрешение использовать указанный земельный участок в течение трех месяцев.