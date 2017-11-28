28.11.2017 | 17:55

Разноцветные гирлянды, мерцающие шары и переливающиеся елочные игрушки уже привлекают пензенцев на прилавках магазинов. Горожане заранее готовятся к встрече Нового года.

«Чтобы не накладно было к зарплате, нужно сейчас покупать», - объяснила пензячка.

«А потом уже будет закупка продуктов, и некогда будет ходить за такими мелочами», - высказалась другая горожанка.

«Везде гирлянды продаются, новогодние игрушки - чувствуется, праздник впереди», - поделился один из посетителей торгового центра.

«Снег выпал, и начали потихоньку уже покупать подарочки. Уже задания дали в детских садах вешать украшения, в офисах», - отметила продавец Мария Игошина.

В этом году пензенцы покупают елочные игрушки с изображениями лучшего друга человека, копилки, статуэтки в виде собак, поющие мягкие игрушки.

Символ 2018 года будет беспроигрышным подарком, считает продавец новогодней атрибутики Олеся Лосева.

«2018-й будет годом Желтой Земляной Собаки, поэтому у нас в ассортименте собачки, скажем так, превалируют. Есть мыло в виде собачек, есть свечи, шитые, вязаные игрушки… Кругом одни собачки», - рассказала продавец.

Несмотря на многообразие новогодних товаров, большого спроса на них пока нет. По торговым рядам спокойно прогуливаются покупатели, без суеты выбирая себе все необходимое.