28.11.2017 | 16:43

В четверг, 30 ноября, в малом зале администрации Пензы состоится обсуждение дизайн-проектов общественных пространств в центральной части города. Принять участие в процессе приглашаются все заинтересованные граждане.

Речь идет о дизайн-проектах набережной реки Суры, площади им. В. И. Ленина, Фонтанной площади, Привокзальной, а также сквера им. Ф. Э. Дзержинского.

«Вышеуказанные территории входят в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «город Пенза» на 2018-2022 годы». Уже в следующем году там могут начаться работы по благоустройству территории», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Горожане смогут высказать свои мысли по поводу того, какими должны стать общественные пространства и как функционировать.

Обсуждение дизайн-проектов (в форме презентации) начнется в 13:00. Зарегистрироваться для участия можно предварительно по электронной почте guga_penza@mail.ru или на месте начиная с 12:30 (при себе иметь паспорт).