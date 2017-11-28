28.11.2017 | 09:35

Жителей Пензенской области приглашают принять участие в опросе по реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», который размещен на сайте Минстроя России.

По результатам опроса будут учтены замечания и предложения. Планируется, что повысится степень взаимодействия населения с органами власти и активизируется вовлечение граждан в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды», который продлен на ближайшие пять лет.

Респондентов просят оценить состояние жилищно-коммунального хозяйства, охарактеризовать изменения в отрасли, поделиться мнением о реализации проекта, рассказать о своем вкладе в благоустройство.

«В 2017 году участие в проекте приняли 11 муниципальных образований: города Пенза, Кузнецк, Заречный, Сердобск, Каменка, Никольск, Нижний Ломов, Городище, рабочий поселок Мокшан, села Богословка и Ленино Пензенского района», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.