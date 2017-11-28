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Общество | Пензенцев просят ответить на вопросы о сфере ЖКХ и городской среде

28.11.2017|09:35
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Жителей Пензенской области приглашают принять участие в опросе по реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», который размещен на сайте Минстроя России.

По результатам опроса будут учтены замечания и предложения. Планируется, что повысится степень взаимодействия населения с органами власти и активизируется вовлечение граждан в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды», который продлен на ближайшие пять лет.

Респондентов просят оценить состояние жилищно-коммунального хозяйства, охарактеризовать изменения в отрасли, поделиться мнением о реализации проекта, рассказать о своем вкладе в благоустройство.

«В 2017 году участие в проекте приняли 11 муниципальных образований: города Пенза, Кузнецк, Заречный, Сердобск, Каменка, Никольск, Нижний Ломов, Городище, рабочий поселок Мокшан, села Богословка и Ленино Пензенского района», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Источник — фото с сайта uprgkh.pnzreg.ru
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Гость|28.11.2017 10:03|

ещё одна профанация

Гость|28.11.2017 10:33|

Может и профанация, заодно и посмотрим. Выскажите своё реальное отношение, пусть чиновники будут в курсе мнения горожан, а то они может и не знают.

Гость|28.11.2017 10:36|

Пока не научатся строить широкие качественные дороги, инженерные коммуникации вне проезжих частей и тротуаров (земли и людей в России хватает)- про комфорт не приходится вспоминать.

Гость|28.11.2017 10:46|

"Точечная застройка" - любимое детище чиновников.

Гость|28.11.2017 10:49|

Ответил что все ужасно плохо. Дорога на ул. Байдукова не ремонтируется десятки лет. И можно бы еще подождать если денег не хватает, но эти крахоборы даже жалеют грейдером раз в месяц по улице пройтись а не то чтобы дорогу новую сделать. Оценка власти - "кол" за это!!! Сталин бы расстрелял за такой бардак.

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