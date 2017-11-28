28.11.2017 | 10:54

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил задачу тщательно проверить сбалансированность школьного рациона в каждом районе, в каждом учебном заведении.

«Качество питания в школах необходимо анализировать каждый месяц. Привлекайте общественные организации, выезжайте без предупреждения в образовательные учреждения, нужна объективная информация», - поручил губернатор.

По его указанию результаты мониторинга будут включены в оценку деятельности глав муниципальных образований.

Также Иван Белозерцев поручил представить в муниципальные образования рекомендации по расчету норм питания, чтобы школьный обед был полноценным, но при этом доступным по цене.

Сейчас общий охват горячим питанием детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 96,6%. 52,2% поставляемых в учебные заведения продуктов - местного производства.

«Средняя стоимость питания по области составляет 57,4 рубля. Свыше 17,6 тыс. детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты и ряд других категорий школьников полностью или частично освобождены от оплаты», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.