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Общество | Губернатор поручил проверить качество питания в школах Пензенской области

28.11.2017|10:54
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил задачу тщательно проверить сбалансированность школьного рациона в каждом районе, в каждом учебном заведении.

«Качество питания в школах необходимо анализировать каждый месяц. Привлекайте общественные организации, выезжайте без предупреждения в образовательные учреждения, нужна объективная информация», - поручил губернатор.

По его указанию результаты мониторинга будут включены в оценку деятельности глав муниципальных образований.

Также Иван Белозерцев поручил представить в муниципальные образования рекомендации по расчету норм питания, чтобы школьный обед был полноценным, но при этом доступным по цене.

Сейчас общий охват горячим питанием детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 96,6%. 52,2% поставляемых в учебные заведения продуктов - местного производства.

«Средняя стоимость питания по области составляет 57,4 рубля. Свыше 17,6 тыс. детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты и ряд других категорий школьников полностью или частично освобождены от оплаты», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|28.11.2017 11:22|

penzainform.ru писал(a):

общий охват горячим питанием
Как вспомнишь, так вздрогнешь эту фразу хабалистой завучихи во времена работы в школе. Главное - столовая и её доход (учитель-пиарщик-рекламщик-надсмотрщик в столовой), сбор денег (учитель-бухгалетр) и уборка территории (уборщик), знания никого не волновали там, и сейчас вряд ли что изменилось.

Гость|28.11.2017 11:37|

Директор 55 лицея Краличкина в школьной столовой питается качественно.

Гость|28.11.2017 11:40|

Гость писал(a):

Главное - столовая и её доход
Это даже по количеству новостей в сми понятно, что в школе главное...

Гость|28.11.2017 11:43|

и внезапная проверка по плану с заранее предупрежденной школой

Гость|28.11.2017 11:45|

74 школу проверьте! пожалуйста!

Гость|28.11.2017 11:52|

Гость писал(a):

74 школу проверьте! пожалуйста!
И 77, 19

Гость|28.11.2017 11:59|

Гость писал(a):

74 школу проверьте! пожалуйста!
Если вы имеете в виду качество преподавания, то методами проверяющих можно только запугивать учителей и детей, я считаю. К тому же по существующим учебным программам научить качественно невозможно, мне думается. Хотелось бы посмотреть какое-нибудь реалити-шоу-эксперимент длиной в год минимум, как авторы этих чудесных учебников, включенные в жизнь школы с ее ярманками и тяни-толкай, кандидаты и профессора, сами бы поучили по ним учеников обычной средненькой школы.

Гость|28.11.2017 12:04|

Да еще эти учебники не дешево стоят.а говорили бесплатно.

Гость|28.11.2017 12:16|

19 школу проверьте,да и почему учебники столи платные да и не маленькие деньги просят за них заплатить,а так они считаються бесплатные.да и садик 23 проверили,и почему везде поборы идут:игрушки купи,окна вставить.

Гость|28.11.2017 12:24|

Где честные, добросовестные повара, только там и порядок в столовых.

Гость|28.11.2017 12:26|

Да и пусть проверят 75 школу, а то у первоклашек постоянно животы болят.

Гость|28.11.2017 12:29|

Какой смысл проверять, если предупреждают школу о проверке? чтобы подготовились что ли? Смысл тогда в чем?

Гость|28.11.2017 12:31|

Все равно все будет хорошо.как не проверяй

Гость|28.11.2017 12:36|

Гость писал(a):

Какой смысл проверять, если предупреждают школу о проверке? чтобы подготовились что ли? Смысл тогда в чем?
Уважаемый Министр Образования,проверьте питание в школах города Кузнецка,особенно в школах №15,1,6.А в школах города продолжается сбор денег с родителей на окна(сш 15),ремонт .в сш ортзала-14,в сш 6 отравился мальчик,нюхая газ и вообще одна показуха в школах города

Гость|28.11.2017 12:39|

penzainform.ru писал(a):

Средняя стоимость питания по области составляет 57,4 рубля
интересно, а где можно накормить за такую цену? Адрес в студию

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Имя: Гость
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