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Общество | 1 декабря в Пензе состоятся выставка и концерт для инвалидов

28.11.2017|16:30
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В пятницу, 1 декабря, накануне Международного дня инвалидов, в пензенском Центре культуры и досуга пройдут мероприятия для людей с ограниченными возможностями из всех районов области.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в 14:30 в фойе откроется выставка творческих работ. В 15:00 в большом зале гостей ждут торжественная часть и концерт, на котором выступят творческие коллективы Пензы и члены организаций инвалидов.

Сейчас в общественных объединениях людей с ограниченными возможностями состоят около 70 000 жителей региона. Для них работают кружки, спортивные секции и творческие мастерские.

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