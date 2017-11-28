28.11.2017 | 16:30

В пятницу, 1 декабря, накануне Международного дня инвалидов, в пензенском Центре культуры и досуга пройдут мероприятия для людей с ограниченными возможностями из всех районов области.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в 14:30 в фойе откроется выставка творческих работ. В 15:00 в большом зале гостей ждут торжественная часть и концерт, на котором выступят творческие коллективы Пензы и члены организаций инвалидов.

Сейчас в общественных объединениях людей с ограниченными возможностями состоят около 70 000 жителей региона. Для них работают кружки, спортивные секции и творческие мастерские.