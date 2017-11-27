27.11.2017 | 16:01

У пензенцев появилась надежда увидеть представления в стационарном цирке. На еженедельном оперативном совещании в правительстве области поговорили о том, что на завершение здания на Плеханова в федеральном бюджете заложено 1 млрд 305 млн руб.

«Мне говорили, что в условиях сегодняшнего времени восстановить финансирование невозможно, потому что сегодня время не цирки строить. Но все-таки нас поддержал и Президент Российской Федерации, и председатель правительства», - рассказал губернатор Иван Белозерцев.

Провести торги и определить компанию, которая будет завершать здание пензенского цирка, планируют в первом квартале 2018 года. Власти надеются, что это будет надежный застройщик.

«Главное, чтобы не получилось по принципу нашего перинатального центра: заявятся мошенники, выведут деньги, потом правоохранительные органы возбудят уголовное дело... А проблема-то останется», - отметил Иван Белозерцев.

Старое здание цирка было снесено в конце 2012 года. Построить новое планировали уже в 2014-м.

Сейчас о сроках завершения объекта не говорят. Зато в планах на следующий год начало реконструкции Дома офицеров на Западной Поляне: проектно-сметная документация уже готова.