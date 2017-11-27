27.11.2017 | 09:39

С 5 декабря по 5 января в Пензенской области пройдет месячник по борьбе с нелегальной алкогольной продукцией. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона в понедельник, 27 ноября.

«Нужно провести подготовительные мероприятия при взаимодействии с правоохранительными органами», - поручил глава региона.

Курировать месячник будет заместитель председателя правительства Юрий Денисов.

Год назад в это же время также был объявлен месячник по борьбе с нелегальным спиртным после трагедии, случившейся в Кузнецке. К концу декабря 2016-го порядка 80 человек из разных районов области сообщили о нарушениях в сфере торговли алкоголем.