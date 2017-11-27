27.11.2017 | 18:18

Ровно 10 лет назад врачебная ошибка унесла жизнь молодого спортсмена Игоря Порткина. На Новозападном кладбище собрались его друзья, родные, коллеги, чтобы почтить память хоккеиста.

Он начинал играть за «Дизелист», потом уехал на Урал, последним в его карьере стал клуб «Владимир». Там, на чужбине, медики городской больницы и поставили парню неверный диагноз.

«Это потом уже узнали, что образовалась грыжа пищевода, а его лечили от панкреатита, как сказали. Когда грыжа пищевод зажала и пища начала гнить, никто на это внимание не обратил, никаких технических средств не подключили, пошел абсцесс - и человек умер», - рассказал отец покойного Александр Порткин.

Ему было всего 24 года. Родные и друзья погибшего до сих пор не могут поверить в произошедшее. Молодой парень никогда не жаловался на здоровье, был одним из лучших нападающих в лиге. В 2004 году в составе владимирской команды Игорь даже стал чемпионом ВХЛ.

Среди пришедших на Новозападное кладбище было много тех, с кем Игорь Порткин делал свои первые шаги в спорте.

«Он был отличным парнем, хорошо вливался в коллектив. Все с ним очень здорово дружили, всегда у нас все было отлично. Часто вспоминаем его добрым словом, стараемся не забывать», - поделился друг Игоря Виталий Николаев.

Родным хоккеиста удалось добиться, чтобы врачи, допустившие ошибку, все же понесли хоть какое-нибудь наказание. Людей в белых халатах отстранили от медицинской практики и на три года отправили в колонию-поселение. Сейчас они уже на свободе.