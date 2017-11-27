27.11.2017 | 13:03

Спутник - отличное место для активного отдыха и занятий спортом. В этом убеждены энергичные и позитивные женщины, которые не боятся холода и с удовольствием плещутся в озере в любое время года.

«Лично я купаюсь уже лет двенадцать. Мне 66, и самочувствие замечательное!» - поделилась жительница Города Спутника Любовь Мусинова.

«Это жизнь без таблеток. Чувствую себя прекрасно. Ежедневно хочется бежать сюда, чтобы искупаться, увидеть всю эту красоту, которую создала компания «Термодом». Мне очень нравятся мероприятия, которые по выходным проходят на набережной: массовые забеги для семей и молодежи, замечательные развлечения», - рассказала другая жительница Спутника Ольга Елисеева.

Пока эти женщины говорили о пользе купания в любую погоду, другие на практике показывали, как сила духа помогает преодолеть холод. Они поплавали, затем сделали небольшую зарядку и вновь отправились в воду. Уже не на камеру женщины пояснили, что после купания всегда устраивают пробежку.

Если у кого-то возникнет желание пополнить ряды моржей, можно прийти утром на набережную, познакомиться с героинями сюжета и начать закаляться. Тогда озеро превратится в место, где собираются активные, позитивные и всегда молодые душой жители Города Спутника.