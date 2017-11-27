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Общество | Пензенцы в третий раз проверили свои знания по географии

27.11.2017|15:04
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В Пензенской области прошел географический диктант.

В этом году он дорос до международного уровня: вместе с россиянами его сели писать знатоки из нескольких десятков стран. Для граждан других государств важно знать не только древнейшую из наук, но и русский язык.

«К акции присоединились участники из Австралии, Азербайджана, Аргентины, Армении, Белоруссии, Великобритании, Дании», - отметила член регионального отделения Русского географического общества Серафима Артемова.

В 2015 году по инициативе председателя попечительского совета Русского географического общества, Президента России Владимира Путина состоялась первая акция. Порядка ста тысяч человек рискнули проверить свои знания. В следующем году отвечали на вопросы в два раза больше участников.

В 2017 году в Пензенской области открылось семь площадок, чтобы разместить всех желающих, в числе которых были и дети, и взрослые.

«Я уже третий год посещаю Всероссийский географический диктант, чтобы упрочить свои знания по географии», - рассказал один из участников акции.

«Я хотела написать еще раз, чтобы улучшить свой результат, попробовать себя еще раз», - поделилась пензячка.

«Самым сложным для меня было запомнить все местонахождения, названия», - отметил юный горожанин.

Проверить себя можно было добровольно и бесплатно. На 30 заданий отводилось 45 минут. Тестирование анонимное, ответы можно будет узнать в Интернете уже 1 декабря.

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