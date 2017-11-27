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Общество | Пензенский ФК «Дорожник» получил благодарственные письма от губернатора

27.11.2017|17:43
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Встреча губернатора Пензенской области и футболистов клуба «Дорожник» проходила в теплой, дружеской атмосфере. Поводом для нее послужило более чем значимое достижение: в 2017 году игроки команды завоевали почетный трофей, став обладателями Кубка России по футболу в зоне «Приволжье».

«Успех нашего клуба является хорошим примером для подрастающего поколения и пропагандой среди молодежи как футбола, так и спорта в целом. Также хочется отметить, что все игроки нашей команды являются воспитанниками футбольных школ Пензенской области», - подчеркнул капитан команды клуба Денис Руфкин.

Футболисты «Дорожника» подарили главе региона на память мяч и шарф болельщика с символикой клуба.

За достижение высоких спортивных результатов и в связи с победой в Кубке России тренерам и игрокам вручили благодарственные письма.

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