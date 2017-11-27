27.11.2017 | 10:13

Житель Пензы через суд добился от роддома компенсации за смерть своей супруги. Пензячка скончалась после родов.

10 марта 2014 года в Пензенском городском родильном доме женщина родила девочку. Через четыре дня ее с ребенком выписали домой. А 18-го числа у пензячки поднялась высокая температура. Она обратилась в роддом, где умерла во время операции.

Согласно заключению экспертов, гибель пациентки наступила от воздушной эмболии - прямого попадания воздуха в кровеносные сосуды во время операции под названием гистероскопия.

Супруг женщины в 30 лет стал вдовцом с двумя детьми на руках - пятилетним сыном и новорожденной дочерью.

Полагая, что в смерти его жены виновны врачи, мужчина обратился в суд. В иске он просил суд с роддома денежную компенсацию морального вреда, материальный ущерб и расходы на погребение.

Представитель Пензенского городского родильного дома не признал иск. По его словам, при проведении гистероскопии не исключается возможность летального исхода. Он также высказал мнение, что пациентка скончалась не по вине врачей, а из-за непредвиденного осложнения при проведении операции.

Октябрьский районный суд, рассмотрев иск, отказал в его удовлетворении, так как в материалах дела отсутствовали доказательства того, что женщина скончалась из-за дефектов оказания медицинской помощи.

Однако молодой вдовец продолжил борьбу, подав аппеляционную жалобу, а прокурор принес представление. Решение было пересмотрено.

Районный суд обязал пензенца самостоятельно доказать ненадлежащее качество оказанных медицинских услуг. Однако, согласно Гражданскому кодексу РФ, доказательство отсутствия вины должен представить сам ответчик. Представитель роддома не представил достаточных доказательств отсутствия вины в наступлении смерти пациентки во время операции.

Кроме того, экспертными заключениями, имеющимися в материалах дела, установлено, что к летальному исходу привело проведение гистероскопии непредназначенным для этого аппаратом. По заключению экспертов, этот дефект оказания медицинской помощи состоит в причинно-следственной связи со смертью пациентки.

К этому же мнению пришла и судебная коллегия областного суда, которая вынесла новое решение. С роддома взыскано в пользу каждого из двух детей мужчины ежемесячные платежи по случаю потери кормильца до достижения ими 18-летнего возраста, а в случае обучения в образовательных учреждениях по очной форме - не более чем до 23 лет, с последующей индексацией.

Также роддом обязан выплатить детям единовременный платеж по случаю потери кормильца, возместить их отцу понесенные им расходы на погребение и компенсацию морального вреда.

«Решение вступило в законную силу 23 ноября 2017 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.