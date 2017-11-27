27.11.2017 | 13:30

Житель Городищенского района, отбывший наказание за грабеж, занял деньги, чтобы возместить потерпевшему материальный ущерб на сумму 140 000 рублей.

«Проведенное в исправительном учреждении время не поправило материального положения должника. Выйдя на свободу с почти чистой совестью, молодой человек был озадачен тем, что в отношении него и его имущества судебными приставами вынесены все возможные ограничения и запреты», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Единственным выходом для только что освободившегося гражданина было взять деньги в долг. Молодой человек занял 140 000 рублей и, явившись к приставам, отдал деньги.