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Общество | На завершение строительства цирка в Пензе выделят 1 млрд 305 млн руб.

27.11.2017|09:38
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1 млрд 305 млн рублей заложено на достройку цирка в федеральном бюджете. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 27 ноября.

«Правительство Пензенской области занималось вместе со мной этим важным проектом, работа была тяжелая и непростая, мне говорили, что невозможно восстановить финансирование, все-таки не время цирки строить. Но мы смогли, нас поддержал президент, председатель правительства», - сообщил Иван Белозерцев.

Губернатор поставил перед подчиненными задачу уже в первом квартале 2018 года провести торги на полную сумму, чтобы могла заявиться компания, которая сумеет достроить цирк.

При этом Иван Белозерцев подчеркнул: нельзя допустить, чтобы, как часто бывает при возведении федеральных объектов, заявились мошенники и вывели деньги. Возвести цирк в Пензе должна достойная фирма.

При строительстве перинатального центра было выявлено хищение 95 млн рублей. Средства вывели на счета подставных фирм и обналичили.

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Гость|27.11.2017 10:12|

Много разговоров,но воз и ныне там..

Гость|27.11.2017 10:20|

почему же не ищутся подставные лица, ведь кто-то снимает деньги, кто-то переводит, почему нельзя потянуть за ниточки и узнать кто спер 95 млн. рублей. Как 95 копеек, а просто это не нужно, замешаны кто-то свои, кто и в новых фирмах будет продолжать воровать

Гость|27.11.2017 10:22|

объектов, заявились мошенники и вывели деньги. Возвести цирк в Пензе должна достойная фирма.

Достойная, не простая фирма.

Гость|27.11.2017 10:29|

Да когда уже этот цирк закончится?

Гость|27.11.2017 10:31|

Гость писал(a):

Да когда уже этот цирк закончится?
Думаю после антракта

Гость|27.11.2017 10:33|

Мало.Половина не дойдёт...

Гость|27.11.2017 10:34|

Гость писал(a):

Мало.Половина не дойдёт...
ты оптимист))) не дойдет гораздо больше половины

Гость|27.11.2017 10:35|

Не указывали бы суммы, не злили.

Гость|27.11.2017 10:36|

ну слава богу, властьимущим не голодовать весь 2018 год

Гость|27.11.2017 10:44|

penzainform.ru писал(a):

При этом Иван Белозерцев подчеркнул: нельзя допустить, чтобы, как часто бывает при возведении федеральных объектов, заявились мошенники и вывели деньги.
Т.е. губернатор признает неэффективность государственного управления строительством федеральных объектов? Или не дай бог вообще подразумевает коррупционный характер таких строек?

Гость|27.11.2017 10:48|

Гость писал(a):

Т.е. губернатор признает неэффективность государственного управления строительством федеральных объектов? Или не дай бог вообще подразумевает коррупционный характер таких строек?
Так и есть

Гость|27.11.2017 10:51|

Гость писал(a):

почему же не ищутся подставные лица, ведь кто-то снимает деньги, кто-то переводит, почему нельзя потянуть за ниточки и узнать кто спер 95 млн. рублей. Как 95 копеек, а просто это не нужно, замешаны кто-то свои, кто и в новых фирмах будет продолжать воровать
Какой вопрос ОНИ еще привласти и ЖИВЫ

Гость|27.11.2017 10:52|

Гость писал(a):

почему же не ищутся подставные лица, ведь кто-то снимает деньги, кто-то переводит, почему нельзя потянуть за ниточки и узнать кто спер 95 млн. рублей. Как 95 копеек, а просто это не нужно, замешаны кто-то свои, кто и в новых фирмах будет продолжать воровать

Какой вопрос ОНИ еще привласти и ЖИВЫ

Точно давайте скинемся

Гость|27.11.2017 10:53|

Ну теперь Купюровой есть что попилить, горожане за нее спокойны!

Имя: Гость
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