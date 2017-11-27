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Общество | Двое пензенцев выплатили детям 75 000 и 116 000 рублей алиментов

27.11.2017|12:51
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Двое жителей Пензы рассчитались со своими детьми по алиментам после визита судебных приставов. Оба горожанина перестали перечислять деньги на содержание детей после того, как уволились с работы.

Один из них задолжал 12-летнему ребенку 75 000 рублей, у второго образовался долг перед 17-летним сыном в размере 116 000 рублей.

В первом случае деньги у отца появились, едва возникла угроза, связанная с запретом на право управления автомобилем.

«Во втором случае побудить мужчину выплатить долг смогло только желание избежать административной ответственности. Деньги нашлись сразу, и долг был перечислен подростку», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

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Гость|27.11.2017 13:49|

О хорошо, машинку поменяю на маникюр ездить.

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