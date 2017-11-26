26.11.2017 | 12:16

26 ноября, в День матери, глава Пензы Валерий Савельев выразил мамам признательность и благодарность.

«Мама - это первое слово, которое произносит ребенок. Мама - это воплощение добра и нежности, ласки и любви, заботы и милосердия. Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Мамина любовь делает каждого из нас сильнее и уверенней, помогает преодолеть невзгоды и поверить в собственные силы. Мамы всегда рядом с нами, они искренне, как никто другой, радуются нашим успехам и огорчаются неудачам. Мама - это надежный тыл и верный товарищ, это человек, который всегда поддержит и поймет.

Милые, дорогие матери, примите в этот праздничный день слова безграничной признательности и уважения! Низкий вам поклон и огромное спасибо за ваш великий материнский подвиг, неустанный труд и любовь к своим детям!

Особые слова благодарности в этот день я адресую многодетным матерям, мамам, воспитывающим приемных детей, и бабушкам, которые бережно хранят семейные традиции и помогают растить внуков и правнуков, наставляя их на путь добра и справедливости», - говорится в тексте поздравления.

В заключение глава города пожелал мамам и бабушкам счастья, здоровья, благополучия, любви, добра и мира, талантливых детей и надежной мужской поддержки.