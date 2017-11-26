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Общество | Валерий Лидин пожелал пензенским матерям прекрасных и здоровых детей

26.11.2017|11:12
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В воскресенье, 26 ноября, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин обратился к пензячкам по случаю Дня матери.

«Это удивительно добрый праздник, призванный повысить общественную значимость материнства, отметить заслуги мам, воспитавших достойных детей, привлечь внимание общества к проблемам семьи.

Низкий поклон и огромная благодарность всем матерям. Спасибо им за жизнь, за понимание, за терпение, за безграничную любовь и самопожертвование.

Главная задача государства и общества - сделать все, чтобы матери были уверены в счастливом и благополучном будущем своих детей», - говорится в тексте поздравления.

В заключение депутат пожелал мамам счастья, здоровья, мирного неба и прекрасных и здоровых детей.

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Гость|26.11.2017 11:40|

Простите какой какой матери?

Гость|26.11.2017 11:44|

Главная задача государства и общества - сделать все, чтобы матери были уверены в счастливом и благополучном будущем своих детей», - говорится в тексте поздравления.

В пукинском государстве всё наоборот.

Гость|26.11.2017 11:50|

В наше время материнство звучит,как приговор.Автоматом улетаешь в разряд выживающих.

Имя: Гость
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