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Общество | Пензенский врач победил в номинации «По зову сердца» фестиваля МЧС

26.11.2017|13:49
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В Пензе подведены итоги межрегионального этапа фестиваля МЧС России «Созвездие мужества». Он проводится уже в течение девяти лет и его основная тематика - безопасность и спасение людей. В этом году в номинации «По зову сердца» победителем в Центральной России признан Дмитрий Зиновьев, главный врач клинической больницы № 6. Именно в этом медицинском учреждении находится травмоцентр первого уровня, в который для специализированной помощи поступают все граждане, получившие повреждения в результате катастроф и бедствий.

«Серьезная тяжелая работа в круглосуточном режиме. Организация этой работы - достаточно сложный процесс. Больница в этом направлении (в направлении оказания помощи травмированным больным) имеет определенный тренд. Тренд этот поддерживается и результатами. И персонал заряжен на результативность», - рассказал главный врач городской клинической больницы № 6 им. Захарьина Дмитрий Зиновьев.

В фестивале принимают участие не только сотрудники МЧС России, но и представители всех тех структур, которые работают в экстренных ситуациях: при дорожно-транспортных происшествиях, возгораниях, ликвидации стихийных бедствий. Медицинские работники по праву занимают почетное место в «Созвездии мужества».

«Без взаимодействия МЧС и медицины невозможно спасти человеческую жизнь. То есть наши сотрудники достают пострадавших из покореженных автомобилей, выносят из очага пожара или непосредственно передают медикам, и они уже восстанавливают здоровье, спасают человеческую жизнь», - подчеркнула пресс-секретарь ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Торжественная церемония вручения наград фестиваля «Созвездие мужества» еще не проводилась, но в ближайшее время они обязательно найдут своих героев.

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