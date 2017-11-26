Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|26 ноя 2017|15:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-2oC
Завтра | Ясно |
  69.33  |  $  58.53
 

Общество | Мэр Пензы потребовал удалить наледь на улице Московской

26.11.2017|13:55
Печать

Мэр Пензы Виктор Кувайцев выразил недовольство наличием наледи на Московской. Инспекционный обход главной пешеходной улицы он провел в воскресенье, 26 ноября.

В то время как МУП «Пензадормост» занимается вывозом снега с верхней части Московской, некоторые коммерческие организации не торопятся удалять наледь на прилегающей территории, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Муниципальные предприятия об этом позаботились, увидеть необходимость в проведении подобных мероприятий важно и объектам бизнеса», – отметил Виктор Кувайцев.

Усилить работу и проконтролировать ее мэр поручил главе администрации Ленинского района Надежде Москвитиной.

0
0
0
0
 
Гость|26.11.2017 14:23|

Почему только на Московской в других районах это не надо делать

Гость|26.11.2017 14:23|

наледи небылобы вообще никогда

если бы в стандартах , нормативах разрешили бы делать на прилегающей территории теплые тротуары с подогревом как в Рейкьявике, в Финляндии и даже в Москве

Гость|26.11.2017 14:26|

Попросите брюханкова и гоняева

Гость|26.11.2017 14:30|

Почаще бы он пешком ходил и не только по улице московской !и усиливал бы тогда и контролировал бы !

Гость|26.11.2017 14:39|

Надо туды соли я приведу сабаку-лизунца она мне тоже кое что лижет меня зовут зоя

Гость|26.11.2017 15:09|

Зоя тебя надо по всякому и стоя и ........

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!