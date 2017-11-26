Мэр Пензы Виктор Кувайцев выразил недовольство наличием наледи на Московской. Инспекционный обход главной пешеходной улицы он провел в воскресенье, 26 ноября.
В то время как МУП «Пензадормост» занимается вывозом снега с верхней части Московской, некоторые коммерческие организации не торопятся удалять наледь на прилегающей территории, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Муниципальные предприятия об этом позаботились, увидеть необходимость в проведении подобных мероприятий важно и объектам бизнеса», – отметил Виктор Кувайцев.
Усилить работу и проконтролировать ее мэр поручил главе администрации Ленинского района Надежде Москвитиной.
Почему только на Московской в других районах это не надо делать