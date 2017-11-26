26.11.2017 | 13:55

Мэр Пензы Виктор Кувайцев выразил недовольство наличием наледи на Московской. Инспекционный обход главной пешеходной улицы он провел в воскресенье, 26 ноября.

В то время как МУП «Пензадормост» занимается вывозом снега с верхней части Московской, некоторые коммерческие организации не торопятся удалять наледь на прилегающей территории, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Муниципальные предприятия об этом позаботились, увидеть необходимость в проведении подобных мероприятий важно и объектам бизнеса», – отметил Виктор Кувайцев.

Усилить работу и проконтролировать ее мэр поручил главе администрации Ленинского района Надежде Москвитиной.