26.11.2017 | 10:37

26 ноября, в День матери, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обратился ко всем мамам и тем, кто готовится ими стать, со словами поздравления и благодарности.

«Этот светлый и трогательный праздник для каждого из нас наполнен бесконечной любовью и благодарностью к самому дорогому и близкому человеку - маме.

Отмечая День матери, мы объединяемся в стремлении поддержать традиции бережного отношения к женщине, которая является воплощением нежности, заботы, добра и милосердия, подчеркнуть ее значимость и ценность крепких семейных устоев.

Дорогие наши мамы! Спасибо вам за жизнь и заботу, за поддержку и мудрое слово, за силы, которые вы нам даете для трудовых и творческих достижений, за любовь и полную тепла душу, за то, что вы у нас есть!

Искреннюю признательность выражаю женщинам, которые приняли в свои семьи ребятишек, оставшихся без попечения родителей, а также многодетным матерям и тем, кто при нелегких материнских обязанностях добивается успехов в трудовой и общественной деятельности.

От всей души желаю всем мамам и тем, кто готовится ими стать, доброго здоровья, радости, счастья, благополучия, вечной молодости и красоты!» - говорится в тексте поздравления.

Мэр также пожелал всем матерям, чтобы их самоотверженность и самоотдача вернулись к ним благодарностью и уважением их детей.