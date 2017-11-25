25.11.2017 | 17:03

Преподаватель педагогического института ПГУ профессор Владимир Первушкин отметил юбилей. В свои 60 он, как и в юности, бодр, оптимистичен и полон новых идей.

За годы своей работы этот человек выпустил более ста научных трудов по истории Сурского края, возродил журнал «Пензенское краеведение», инициировал археологические исследования и многое другое.

«Он системно ко всему подходит - вы видите, сколько направлений в его деятельности. Это просто «объять необъятное». Если он за что-то берется, он всегда доводит дело до конца», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Он обладает тонким чувством юмора, это всегда импонирует всем студентам. Он очень целеустремленный и трудолюбивый человек, я таких людей больше не знаю», - поделилась мнением студентка ПГУ Дарья Сивкова.

Владимир Иванович поделился секретом, как ему удается так легко налаживать контакт с учащимися.

«Относись к ним по-человечески, как к равномым себе, и тогда все будет хорошо. Знаете, еще когда я в молодости начинал преподавать, была такая вещь - даже если ты ставишь двойку, нужно ее так поставить, чтобы ученик ушел довольным», - рассказал юбиляр.

Владимир Первушкин не раз получал различные благодарности и грамоты. В 2010 году ему присвоили звание «Почетный работник высшего профессионального образования», в 2012-м - «Заслуженный деятель науки Республики Мордовия», а теперь к наградам присоединилась еще одна - почетный знак губернатора «Во славу земли Пензенской».