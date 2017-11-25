25.11.2017 | 12:57

В субботу, 25 ноября, в администрации г. Пензы прошло совещание, на котором обсуждались вопросы пополнения бюджета города, в том числе причины недополучения ожидаемых доходов.

Начальник управления муниципального имущества Наиля Алюшева озвучила итоги анализа структуры задолженности по арендной плате за земельные участки компаний-застройщиков.

«Основными причинами образовавшейся задолженности является недобросовестное отношение арендаторов к исполнению обязательств по договорам, несвоевременное исполнение решений судов о взыскании задолженности по арендной плате», - перечислила она.

Сотрудники УМИ еженедельно проводят встречи с должниками и с судебными приставами. Так, в досудебном порядке было направлено 2 740 претензий должникам за земельные участки на сумму 325,6 млн руб. и 536 - не платящим за аренду нежилых помещений на сумму 31,1 млн. руб.

На 345 арендаторов были поданы иски в суд для взыскания задолженности по арендной плате на сумму 264,27 млн руб. По исполнительным листам в бюджет Пензы уже поступило более 122,54 млн. руб.

«По состоянию на 1 ноября задолженность в бюджет города Пензы по арендной плате за земельные участки составила 321,45 млн руб., с начала года она снизилась на 68,2 млн. Долг по арендной плате за нежилые помещения составляет 21,68 млн руб.», - сообщает пресс-служба администрации г. Пензы.

Компании-застройщики в общей сложности задолжали бюджету за аренду земли более 200 млн рублей.

Так, долг ОАО «Пензастрой» превышает сумму 92 млн, ООО «Бизнес-Консалтинг-Плюс» - более 36 млн, ООО «Север-Траст» - свыше 3,4 млн руб.

Крупными неплательщиками также являются завод «Пензтекстильмаш» (более 8 млн руб.), ГСК «Октябрьский сад» (более 2 млн) и «Лесной» (более 1 млн). Также за аренду нежилых помещений задолжали ООО «МЭЛ Пенза» (3,25 млн руб), ООО «Амор» (более 1,5 млн), ООО «Калинка» (более 1 млн).