25.11.2017 | 10:06

В Пензе возобновлена подача отопления в 67 жилых домов, расположенных на улицах Чкалова, Красная, Лермонтова, Куйбышева, Богданова, Свердлова, Тамбовская, К. Маркса, а также в 3 детских сада, 3 школы и 5 больниц.

Об этом утром в субботу, 25 ноября, доложил главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов.

Об отключении подачи теплоносителя в связи с неоднократными порывами на теплотрассе в районе пересечений улиц Чкалова и Куйбышева сообщалось 24 ноября. Планировалось, что отопление будет восстановлено к вечеру 25-го числа.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, работа по запуску отопления была проведена ночью компанией «Т Плюс» совместно с МКП «Теплоснабжение».