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Общество | В историческом центре Пензы восстановлена подача тепла

25.11.2017|10:06
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В Пензе возобновлена подача отопления в 67 жилых домов, расположенных на улицах Чкалова, Красная, Лермонтова, Куйбышева, Богданова, Свердлова, Тамбовская, К. Маркса, а также в 3 детских сада, 3 школы и 5 больниц.

Об этом утром в субботу, 25 ноября, доложил главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов.

Об отключении подачи теплоносителя в связи с неоднократными порывами на теплотрассе в районе пересечений улиц Чкалова и Куйбышева сообщалось 24 ноября. Планировалось, что отопление будет восстановлено к вечеру 25-го числа.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, работа по запуску отопления была проведена ночью компанией «Т Плюс» совместно с МКП «Теплоснабжение».

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Гость|25.11.2017 10:21|

ждем третьего, а потом 10го прорыва.

Вот морозы придут и придет веселье в наше ЖКХ!

Гость|25.11.2017 10:25|

Историческая справедливость восторжествовала

Гость|25.11.2017 10:44|

Гость писал(a):

Историческая справедливость восторжествовала
Ни фига, как правили жулики и воры, да так и остались.

Гость|25.11.2017 10:49|

Кто привлечен к ответственности за издеательства над гражданами, проживающими в историческом центре???

Имя: Гость
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