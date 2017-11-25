25.11.2017 | 09:50

В вечернее время в дежурную часть отделения МВД России по Тамалинскому району позвонил автомобилист. Он сообщил, что на дороге между поселком Тамала и селом Вишневым на дороге лежит мужчина.

Через пятнадцать минут на место, указанное внимательным гражданином, прибыли начальник отделения ГИБДД майор полиции Алексей Бубенцов и старший инспектор младший лейтенант полиции Павел Шатров. В темноте они обнаружили человека, лежавшего на разделительной полосе проезжей части.

Мужчина не мог передвигаться, на вопросы отвечал невнятно. По внешним признакам стражи порядка предположили, что у него произошел инсульт, и оперативно доставили его в районную больницу.

Примечательно, что по трассе проехало немало машин, но ни один из водителей не остановился, чтобы поинтересоваться случившимся, переместить человека в безопасное место и вызвать скорую помощь.

«Сейчас пациент находится на лечении, его здоровью уже ничего не угрожает», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.