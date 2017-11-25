25.11.2017 | 10:53

В субботу, 25 ноября, на совещании в администрации Пензы были подведены предварительные итоги очистки города после снегопада.

«Обход территорий показал, что работы по уборке снега были организованы оперативно. К утру проезжая часть уже была расчищена. Сейчас важно уделить особое внимание пешеходным зонам, в частности, тротуарам и остановочным павильонам», - потребовал Виктор Кувайцев.

Градоначальник поручил руководителю МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву активизировать расчистку, а также обработать пешеходные части дорог противогололедными материалами.

Особое внимание, по словам Виктора Кувайцева, должно быть уделено очистке Привокзальной площади. Для этого необходимо предупредить автовладельцев, чтобы они не оставляли свои машины на площади на ночь во избежание препятствий работе снегоуборочной техники.

«В заключение мэр подчеркнул, что снежные валы необходимо вывозить в течение суток», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.