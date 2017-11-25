Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|25 ноя 2017|11:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  69.33  |  $  58.53
 

Общество | Мэр Пензы поручил активнее расчищать от снега тротуары и остановки

25.11.2017|10:53
Печать

В субботу, 25 ноября, на совещании в администрации Пензы были подведены предварительные итоги очистки города после снегопада.

«Обход территорий показал, что работы по уборке снега были организованы оперативно. К утру проезжая часть уже была расчищена. Сейчас важно уделить особое внимание пешеходным зонам, в частности, тротуарам и остановочным павильонам», - потребовал Виктор Кувайцев.

Градоначальник поручил руководителю МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву активизировать расчистку, а также обработать пешеходные части дорог противогололедными материалами.

Особое внимание, по словам Виктора Кувайцева, должно быть уделено очистке Привокзальной площади. Для этого необходимо предупредить автовладельцев, чтобы они не оставляли свои машины на площади на ночь во избежание препятствий работе снегоуборочной техники.

«В заключение мэр подчеркнул, что снежные валы необходимо вывозить в течение суток», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

0
0
0
0
 
Гость|25.11.2017 11:29|

Если с самого начала не начнут как положено чистить и вывозить снег с улиц,то дальше проблемы будут нарастать как снежный ком,в прямом смысле слова.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!