24.11.2017 | 17:37

Реализация программы «Доступная среда» стала одной из главных тем на заседании совета по делам инвалидов при губернаторе Пензенской области. В ходе встречи представителей регионального правительства, администрации Пензы и членов общественных организаций обозначились два основных направления, по которым еще предстоит работать.

От людей с ограниченными возможностями поступила информация, что многие не могут рассмотреть номера маршрутных такси. Кроме того, в городе все еще не хватает пандусов для колясочников.

«Очень важно понимание того, сколько таких мест. В первую очередь надо начинать с проблем, вопросов. По большому счету на карте города должны быть красные флажки там, где такая необходимость. Нужно в оперативном порядке заняться решением этих вопросов», - подчеркнул заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

Что же касается видимости номеров маршруток, то эта проблема стала особенно актуальна с наступлением осени, когда темнеет рано, и даже людям с хорошим зрением в такую погоду бывает нелегко увидеть номер транспорта.

Заместитель главы администрации Владимир Попков пообещал разобраться немедленно, как только будут получены номера транспортных линий, на которых не соблюдаются данные условия.