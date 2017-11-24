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Общество | В Пензенской области завершается акция «Сообщи, где торгуют смертью»

24.11.2017|18:13
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Волонтеры молодежных организаций закрасили надписи определенного содержания на фасадах зданий, гаражей, жилых домов. Уничтожены названия сайтов, через которые продают наркотические вещества. В Пензенской области завершается акция «Сообщи, где торгуют смертью».

«Телефоны доверия есть в каждом муниципальном образовании, на эти телефоны звонят неравнодушные люди, сообщают или о торговле наркотиками, или какие-то свои проблемы, например, узнают, как и где можно побороть эту болезнь. В большинстве звонков сообщают о распространении и употреблении наркотических средств», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

Свою работу проделали и специалисты районных администраций.

«Обследуем жилой фонд, осматриваем гаражные кооперативы и выявляем эти надписи в ходе рейдов. Затем мы сообщаем собственникам помещений - например, если это гаражный кооператив или принадлежащее кому-то здание, просим, чтобы приняли меры по очистке», - рассказала специалист отдела администрации Октябрьского района Пензы Елена Бубнышева.

В рамках акции провели всевозможные мероприятия, направленные на то, чтобы остановить дилеров, наживающихся на чужом горе, и помочь тем, кто, однажды поддавшись соблазну, самостоятельно не может справиться с зависимостью.

Заместитель председателя областного правительства, в прошлом главный наркополицейский региона, Юрий Денисов обратился к распространителям смертельной отравы.

«Поймите, закон сохранения энергии материален, поэтому даже в духовном плане все возвращается. Что бы вы ни делали, все вернется - к вам или к вашим детям», - подчеркнул Юрий Денисов.

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Гость|24.11.2017 18:43|

Я знаю,где торгуют жизнью.Никуда не сообщу.

Имя: Гость
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