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Общество | В Пензе географический диктант проведут на 7 площадках

24.11.2017|15:15
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В воскресенье, 26 ноября, в 12:00 жители Пензенской области присоединятся к Международному географическому диктанту. Он проводится третий год подряд, но в этом году в акции, помимо России, участвуют и другие страны.

В области откроются семь площадок для решения заданий.

Жителям Пензы диктант можно написать на кафедре географии в Пензенском государственном университете, в филиале Военной академии материально-технического обеспечения (бывший ПАИИ) и в лицеях № 2 и 29.

В области площадки организованы в отделе образования Тамалинского района, в лицее № 2 города Сердобска и в школе села Соседка Башмаковского района.

«Стать участником Диктанта можно, обратившись на любую площадку его проведения, независимо от места жительства, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также задания будут доступны онлайн с 14:00 26 ноября до 14:30 30 ноября. Участие является бесплатным. Тест проводится анонимно, узнать результат можно будет по своему уникальному номеру.

В 2016 году геодиктант написали 187 187 человек: 92 240 из них сделали это очно, а 94 947 попробовали свои силы через Интернет. В 2015 году участников было в 2,6 раза меньше.

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