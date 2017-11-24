Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|24 ноя 2017|16:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-1oC
Завтра | Снег |
  69.33  |  $  58.53
 

Общество | В «Городе развлечений» предлагают абонементы по очень выгодной цене

24.11.2017|15:41
Печать

Спортивно-развлекательный комплекс «Город развлечений» приглашает всех желающих на групповые танцевальные занятия по льготной цене. При этом до 26 ноября включительно трехмесячный абонемент продается всего за 1 630 рублей.

Любителям танцев предлагается на выбор четыре вида модных направлений: Lady Style, Strip-Dance, Pole-Dance и Twerk. Любое из них можно будет посетить 8 раз в месяц.

Количество абонементов по льготной цене ограничено. Акция будет действовать еще 2 дня: 25 и 26 ноября.

Подробную информацию можно получить по телефону 99-99-00, а также на сайте otdoxni.com и в официальной группе «ВКонтакте» vk.com/gorod_razvlecheniy.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!