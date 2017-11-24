24.11.2017 | 15:41

Спортивно-развлекательный комплекс «Город развлечений» приглашает всех желающих на групповые танцевальные занятия по льготной цене. При этом до 26 ноября включительно трехмесячный абонемент продается всего за 1 630 рублей.

Любителям танцев предлагается на выбор четыре вида модных направлений: Lady Style, Strip-Dance, Pole-Dance и Twerk. Любое из них можно будет посетить 8 раз в месяц.

Количество абонементов по льготной цене ограничено. Акция будет действовать еще 2 дня: 25 и 26 ноября.

Подробную информацию можно получить по телефону 99-99-00, а также на сайте otdoxni.com и в официальной группе «ВКонтакте» vk.com/gorod_razvlecheniy.