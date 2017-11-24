24.11.2017 | 14:22

Пенза стала первым в стране городом, который получил уникальное шведское оборудование «Delta4 Phantom+». Этот аппарат предназначен для высокоточной лучевой терапии.

В России с подобной техникой еще никто не работал, а потому фирма-изготовитель прислала в Пензу своего представителя.

«Я приехал для того, чтобы обучить персонал онкологического диспансера, инженеров и физиков работе с самым современным оборудованием для проверки сложных планов лечения», - обозначил представитель шведской фирмы Даниэл Нистрем.

В течение трех дней Даниэл будет рассказывать и показывать, как функционирует «Delta4 Phantom+».

«Данный аппарат позволяет с точностью до миллиметра оценить имеющийся план лечения и точно узнать в реальном времени дозное распределение внутри организма человека», - отметил заведующий отделением радиологии областного онкодиспансера Александр Зиновьев.

Иначе говоря, чудо-машина дает возможность врачам воздействовать исключительно на опухоли или метастазы, не нанося вреда здоровым тканям.

Графическое изображение происходящих процессов потом выводится на экран монитора, можно даже получить картинку в формате 3D.

Аппарат был куплен для областного онкодиспансера на средства регионального бюджета. Его стоимость порядка 6 миллионов рублей.