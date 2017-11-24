24.11.2017 | 14:07

В Пензе организуют новогоднюю и рождественскую ярмарку, на которой будет представлен широкий ассортимент продукции местного производства. Она расположится на площади Ленина.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, на ярмарке будут торговать сладостями, кондитерскими, булочными, кулинарными изделиями, новогодними сувенирами, изделиями легкой промышленности.

Ярмарка будет работать с 1 декабря 2017 года по 10 января 2018-го.

«Приглашаем пензенских товаропроизводителей принять активное участие в новогодней ярмарке и проинформировать Управление содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы по тел. 68-52-21, факс 68-28-31», - добавили в мэрии.

В этом году украсить город к праздникам планируют к 1 декабря, включить всю иллюминацию - к 10-му. Елки начнут продавать уже с 1 декабря.

Главную городскую елку в этом году установили на площади Ленина. Туда же в пятницу, 24 ноября, доставили Дом Деда Мороза, его начнут монтировать с 27-го числа.