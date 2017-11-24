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Общество | С 1 декабря на площади Ленина заработает новогодняя ярмарка

24.11.2017|14:07
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В Пензе организуют новогоднюю и рождественскую ярмарку, на которой будет представлен широкий ассортимент продукции местного производства. Она расположится на площади Ленина.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, на ярмарке будут торговать сладостями, кондитерскими, булочными, кулинарными изделиями, новогодними сувенирами, изделиями легкой промышленности.

Ярмарка будет работать с 1 декабря 2017 года по 10 января 2018-го.

«Приглашаем пензенских товаропроизводителей принять активное участие в новогодней ярмарке и проинформировать Управление содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы по тел. 68-52-21, факс 68-28-31», - добавили в мэрии.

В этом году украсить город к праздникам планируют к 1 декабря, включить всю иллюминацию - к 10-му. Елки начнут продавать уже с 1 декабря.

Главную городскую елку в этом году установили на площади Ленина. Туда же в пятницу, 24 ноября, доставили Дом Деда Мороза, его начнут монтировать с 27-го числа.

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Гость|24.11.2017 14:42|

Может пора уже запретить хотя бы в центре города любую палаточную и прочую нестационарную торговлю. А то средневековье какое то. Центральная площадь города, а на ней рынок, только названия ярмарок меняют, то новогодняя то еще какая нибудь сезонная.

Гость|24.11.2017 14:44|

Гость писал(a):

Может пора уже запретить хотя бы в центре города любую палаточную и прочую нестационарную торговлю
В каждом европейском городе в центре есть палаточный рынок.

Гость|24.11.2017 14:49|

У нас центрак есть, пусть там торгуют.

Гость|24.11.2017 14:51|

Гость писал(a):

У нас центрак есть, пусть там торгуют.
Этого мало. Есть спрос - должно быть и предложение.

Гость|24.11.2017 14:53|

Гость писал(a):

В каждом европейском городе в центре есть палаточный рынок.
Ну иди попробуй поставь палатку на Красной площади или на площади Шарля де Голля. А может на площади Сан Марко рынок?

Гость|24.11.2017 14:57|

на Красной площади или на площади Шарля де Голля. А может на площади Сан Марко рынок....вот это сравнил....

Гость|24.11.2017 15:05|

А чё?!? Пенза хуже че ли?!?

Гость|24.11.2017 15:08|

Гость писал(a):

А чё?!? Пенза хуже че ли?!?
Пенза- столица Росиии ! Не забывай ! (ПАВЕЛ ВОЛЯ)

Гость|24.11.2017 15:55|

Ёлки с 1 декабря продавать,а почему не с сентября.

Гость|24.11.2017 16:03|

С новым годом, господин ГУБЕРНАТОР. С 1 декабря ВАС господин МЭР. В Пензе новый год наступит 1 декабря по мнению этих ГОСПОД

Имя: Гость
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