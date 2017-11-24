24.11.2017 | 12:51

В подземном переходе на проспекте Победы в районе 31-го дома темно - тени ходят по стенам, как в царстве Аида. К потусторонним страхам добавляются вполне себе реальные: что находится под ногами - никто не видит, а покрытие тут не менялось давно.

«Вообще неудобно! Даже не то, что света нет, а то, что под ногами одни ямы», - пожаловался пензенец.

«Ночью вообще невыносимо. Шла с концерта из Лермонтовской библиотеки, переходила тут ночью и чуть не упала», - рассказала другая горожанка.

Еще в августе люди жаловались, что здесь путь прохожим освещает только иллюминация в ларьках. Причем фонари на потолке тогда не загорались даже ночью. Сейчас ситуация немного улучшилась - лампы гасят только днем. Однако не все согласны с такой точкой зрения.

«Да нет, не включают! Здесь вообще очень плохо ходить. Шла тут женщина с ребенком на коляске, тоже чуть не упала - нога попала в пробоину», - добавила горожанка.

«Кто включает? Никто не включает! Днем здесь хоть ларьки, а ночью и их нет. Здесь вообще убьешься», - посетовала очередная прохожая.

На неделе проблему освещения Пензы обсуждали в городской думе. Чиновники предлагали переходить на светодиодные лампы, чтобы сократить расходы на потраченную энергию.