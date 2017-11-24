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Общество | Пензенской епархии были переданы личные вещи святого Августина

24.11.2017|14:38
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Родственники священномученика Августина, ближайшего соратника Иоанна Поммера, передали Пензенской епархии несколько предметов личного обихода, хранившихся в их семьях. Александр Боровков приехал в Пензу из Беларуси.

«Я привез подстаканник моего деда. Как мама говорила, он всегда пил в нем чай. Подстаканник, конечно, уже «пожилой», потому что находился в пользовании. Также привез его обручальное кольцо. Моя мама носила его как обручальное», - рассказал внук священномученика Александр Боровков.

Эти и другие бесценные реликвии, в том числе и ранее не публиковавшиеся фотографии, в скором времени передадут в Музей истории Пензенской епархии. Его откроют в строящемся Спасском кафедральном соборе. Большая часть экспозиции будет посвящена послереволюционному периоду, когда большевики убили много священнослужителей и архиереев, которые впоследствии были причислены к лику святых.

«Для музея очень важно иметь аутентичные вещи, то есть это, скажем, предметы, которыми пользовались люди. Я думаю, то, чем пользовались 100 лет назад, значительно отличается от того, чем мы пользуемся сейчас. Это будет очень познавательно», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Для почетных гостей воспитанники духовной семинарии подготовили фильм о жизни владыки Августина, а также небольшой концерт.

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