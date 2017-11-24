24.11.2017 | 12:06

Компания «Термодом» подготовила второй выпуск передачи «Контроль качества». Он посвящен изготовлению и установке оконных конструкций.

Ведущий побывал в цехах холдинга, где делают окна, изучил процесс их создания и рассказал об оборудовании, которое используется на производстве. Затем он отправился в одну из квартир строящегося дома в Городе Спутнике и вместе с рабочими компании «Термодом» установил там балконный блок.

Пошаговый процесс изготовления и монтажа окон, комментарии специалистов и ведущего помогут любому зрителю почувствовать себя экспертом в данной сфере.