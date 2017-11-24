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Общество | Новый выпуск «Контроля качества» посвящен установке окон в Спутнике

24.11.2017|12:06
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Компания «Термодом» подготовила второй выпуск передачи «Контроль качества». Он посвящен изготовлению и установке оконных конструкций.

Ведущий побывал в цехах холдинга, где делают окна, изучил процесс их создания и рассказал об оборудовании, которое используется на производстве. Затем он отправился в одну из квартир строящегося дома в Городе Спутнике и вместе с рабочими компании «Термодом» установил там балконный блок.

Пошаговый процесс изготовления и монтажа окон, комментарии специалистов и ведущего помогут любому зрителю почувствовать себя экспертом в данной сфере.

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