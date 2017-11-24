24.11.2017 | 15:42

В пятницу, 24 ноября, вице-губернатор Валерий Савин на видеоконференции с руководителями районов Пензенской области поручил заняться организацией активного отдыха в холодное время года.

«Сегодня наша задача - подготовить всю необходимую инфраструктуру для занятий зимними видами спорта. Это лыжные трассы, катки, инвентарь», - уточнил вице-губернатор.

Он поручил главам муниципалитетов лично проверить готовность спортивных объектов к зимнему сезону.

«Участники совещания заслушали доклады муниципалитетов и выработали рекомендации по приобщению граждан к спортивному и здоровому образу жизни», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.