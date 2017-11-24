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Общество | Главы районов должны лично проверить подготовку катков и лыжных трасс

24.11.2017|15:42
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В пятницу, 24 ноября, вице-губернатор Валерий Савин на видеоконференции с руководителями районов Пензенской области поручил заняться организацией активного отдыха в холодное время года.

«Сегодня наша задача - подготовить всю необходимую инфраструктуру для занятий зимними видами спорта. Это лыжные трассы, катки, инвентарь», - уточнил вице-губернатор.

Он поручил главам муниципалитетов лично проверить готовность спортивных объектов к зимнему сезону.

«Участники совещания заслушали доклады муниципалитетов и выработали рекомендации по приобщению граждан к спортивному и здоровому образу жизни», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|24.11.2017 16:25|

у нас есть лыжные трассы?

Заброшенный стадион "Снежинка" чтоли?

Гость|24.11.2017 16:35|

Где снег!

Гость|24.11.2017 16:41|

Готовь сани летом - классическая русская поговорка. Прав В.А.Савин

Гость|24.11.2017 16:54|

отлично былобы для каждого села в Пензенской области приобрести новенькие полевые кухни взаместо тройлебусов, автобусов

и поставить новенькие полевые кухни на баланс в сельпо

отлично было бы сьездить в село и поглядеть есть ли покушать чаво в тарелке

Гость|24.11.2017 16:58|

газ то провели во все жилые дома в селах

а ведь это возможно если очень сильно захотеть

Гость|24.11.2017 17:01|

вам глав не жалко? - при проверке, порасшибаются к чертям собачьим...

Гость|24.11.2017 17:22|

Для приема правительства?

Гость|24.11.2017 17:38|

Ивана Балозерцева - в президенты РОССИИ!

Имя: Гость
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