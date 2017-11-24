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Общество | 2 декабря в детских поликлиниках Пензы пройдет «День невролога»

24.11.2017|12:12
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В субботу, 2 декабря, в Городской детской поликлинике с 8:00 до 14:00 пройдет профилактическая акция «День невролога».

Желающие смогут принять в ней участие, записавшись на прием к врачам в учреждения здравоохранения по месту жительства.

«Сделать это можно, воспользовавшись интернет-ресурсом сайта "Penzadoctor" (пенза-доктор.рф) или по телефону 990-130», - сообщили в Городской детской поликлинике.

25 ноября маленьких пациентов в те же часы будут ждать эндокринологи.

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Гость|24.11.2017 12:27|

По акции и осмотр соотвествующий. Так-на отшибись. Пришёл,отметился-иди дальше.

Имя: Гость
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