24.11.2017 | 12:12

В субботу, 2 декабря, в Городской детской поликлинике с 8:00 до 14:00 пройдет профилактическая акция «День невролога».

Желающие смогут принять в ней участие, записавшись на прием к врачам в учреждения здравоохранения по месту жительства.

«Сделать это можно, воспользовавшись интернет-ресурсом сайта "Penzadoctor" (пенза-доктор.рф) или по телефону 990-130», - сообщили в Городской детской поликлинике.

25 ноября маленьких пациентов в те же часы будут ждать эндокринологи.