23.11.2017 | 13:26

Полтора месяца прошло с тех пор, как подрядчик внезапно для жителей затеял снос дома № 11 на улице Комсомольской. Тогда многие из них, будучи на работе, узнали по телефону, что крыши их жилища начали разбирать. Люди сразу приехали, чтобы остановить процесс, но доводы, что они лишь недавно получили ключи от новых квартир и не успели перевезти мебель, подрядчика не убедили.

«У меня есть сроки по сносу этого здания. Если я не буду их соблюдать, то на меня наложат штрафные санкции», - объяснил спешку подрядчик.

«Вы придите и повесьте объявление «три дня вам срок». Мы в своей новой квартире еще ничего не сделали, поэтому тут и находимся», - возмущалась местная жительница Валентина Владимировна.

«Мои соседи в Москве живут, они даже и не знают ничего. У них там мебель, имущество. Сын у них в армии», - рассказал о своих соседях Николай Иванович.

В итоге после привлечения внимания и жалоб в Департамент ЖКХ Пензы жителям на переезд дали срок до 18 октября. Журналисты «Службы 11» решили посмотреть, как продвигаются работы сегодня.

Как оказалось, шифер с крыши здания скинули еще тогда, а деревянные перекрытия так и оставили. Зато повыбивали многие окна, некоторые вместе с частью стен. Также приступили к снятию полов.

Внутри помещения было всего двое рабочих. Сложно представить, сколько времени им понадобится, чтобы разобрать двухэтажку.

В ряде соседних домов над разбором строений тоже трудятся немногочисленные бригады. Впрочем, помогают им и простые горожане. Они говорят, дома в этом районе строили во второй половине 40-х годов прошлого века пленные немцы, тогда следили за технологией, опасаясь наказания. Пусть дома чиновники признали ветхими, но кирпич при правильном уходе послужит еще не один десяток лет.