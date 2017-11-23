23.11.2017 | 17:47

Пензенские учителя в рамках Единого методического дня обсудили, как добиться того, чтобы обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных средних школах соответствовало существующему федеральному государственному образовательном стандарту, и как организовать психолого-педагогическую помощь таким ученикам. Подобное мероприятие проводилось в Пензе впервые.

«Наша задача состояла в том, чтобы показать опыт пензенских учреждений, которые в вопросе сопровождения детей с ОВЗ наработали какие-то свои «изюминки»», - обозначила заместитель министра образования Пензенской области Лидия Чащина.

«Основной целью должно стать фокусирование своей деятельности на социальной адаптации ребенка, на то, чтобы он как минимум не ощущал себя изгоем, не ощущал себя особенным. Предстоит колоссальная работа», - отметила директор ППМС-центра Пензенской области.

По итогам Единого методического дня, который стал как бы кратким курсом повышения квалификации учителей, все подготовленные доклады будут размещены на сайте Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области.