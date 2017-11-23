23.11.2017 | 08:58

1 декабря руководители пензенских компаний смогут найти идеи для развития бизнеса и стратегии для выхода в онлайн на бесплатном семинаре «Интернет для бизнеса». Его участники узнают, как запустить интернет-проект и обогнать конкурентов.

«Бессмысленно читать книги и статьи в Интернете - эта информация быстро становится устаревшей. Только 1 декабря на семинаре участники встречаются с экспертами, забирают их идеи и получают ответы на свои вопросы. Ведущие IT-компании региона поделятся действующими рецептами современного онлайн-бизнеса и опытом», - пояснили организаторы семинара.

На семинаре руководители компаний узнают:

- как сэкономить время и деньги при запуске интернет-проекта;

- что реально заставит интернет-магазин продавать уже через 60 дней после старта;

- как потратить впустую бюджет на продвижение;

- как перестать разрываться на все соцсети и мессенджеры при обслуживании клиентов;

- как управлять компанией издалека;

- как узнать все тайные желания клиентов с помощью CRM;

- какие интернет-технологии необходимы современной компании.

Бесплатные мероприятия по электронной коммерции всегда вызывают ажиотаж, поэтому лучше прямо сейчас потратить 30 секунд и забронировать себе место в зале.

«Этот семинар только для тех, кто погряз в офлайне и созрел развивать бизнес в Интернете, готов продавать в 2 раза больше без увеличения бюджета на рекламу, хочет найти время на семью и нормальный отдых, а не вкалывать 26 часов в сутки на свой бизнес», - уточнили организаторы.

По их словам, пока скептики будут думать, что это «очередной бесполезный семинар», предприимчивые бизнесмены инвестируют всего 6 часов своего времени в развитие бизнеса и опередят конкурентов.

Спикеры семинара - это руководители IT-компаний, профессионалы в e-commerce, которые делятся с участниками только реальным практическим опытом. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, решать гостям семинара.

После семинара руководители компаний обретут план по созданию интернет-проекта с нуля, уверенность в завтрашнем дне, а также новые деловые контакты и обратную связь от бизнесменов города.

Количество мест ограниченно, поэтому стоит зарегистрироваться прямо сейчас.