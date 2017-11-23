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Общество | В Пензе изъяли и уничтожили 229 кг свежих польских груш

23.11.2017|10:30
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В Пензе нашли и уничтожили санкционный товар, запрещенный к ввозу и реализации. Его обнаружили во время проверки продовольственных рынков города.

В частности, сотрудники Саратовской таможни и Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия нашли 229 кг свежих груш из Польши. Сопроводительные документы на них отсутствовали.

«Должностными лицами Россельхознадзора санкционный товар был изъят и в установленном порядке уничтожен», - сообщили в пресс-службе Саратовской таможни.

16 ноября на рынке «Северный» в Пензе выявили 13 ящиков польских груш общим весом 171,3 кг. Их уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Чемодановке.

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Гость|23.11.2017 10:55|

penzainform.ru писал(a):

Сопроводительные документы на них отсутствовали.
Как определили что они из Польши? Может они в полисаднике выросли?

Гость|23.11.2017 10:55|

а что по этому поводу думают животные из зоопарка ?

Гость|23.11.2017 10:57|

И дети из малоимущих семей?

Гость|23.11.2017 11:00|

И пенсионеры с пенсией 8 000 рублей?

Гость|23.11.2017 11:04|

Гость писал(a):

И пенсионеры с пенсией 8 000 рублей?

Они думают, что их кинули на референдуме о независимости в составе СССР.

Гость|23.11.2017 11:06|

И многодетные матери, от которых отделались дешевыми медальками?

Гость|23.11.2017 11:12|

Быдло должно страдать!

Гость|23.11.2017 11:13|

Гость писал(a):

И дети из малоимущих семей?
Гость писал(a):
И пенсионеры с пенсией 8 000 рублей?
А вот и помоешная крыса отписалась. Любишь на помойках подбирать что повкуснее.

Гость|23.11.2017 11:15|

Гость писал(a):

А вот и помоешная крыса отписалась. Любишь на помойках подбирать что повкуснее.
ты богач, иди отнеси на помойку пару килограммов золота ?

Гость|23.11.2017 11:17|

конференция!!!! оч. вкусные грушки

Гость|23.11.2017 11:18|

Гость писал(a):

золота ?
Вот так и живёшь... Всю жизнь роешься в помойках, ища золото. А пока его нету, и грушки сойдут без документов. Да...

Гость|23.11.2017 11:19|

Так и надо! Нечего их в Россию завозить!

Гость|23.11.2017 11:20|

Гость писал(a):

оч. вкусные грушки
- раздался голос из помойки

Гость|23.11.2017 11:22|

penzainform.ru писал(a):

Их уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Чемодановке.
Где видео ?

Имя: Гость
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