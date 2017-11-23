23.11.2017 | 10:30

В Пензе нашли и уничтожили санкционный товар, запрещенный к ввозу и реализации. Его обнаружили во время проверки продовольственных рынков города.

В частности, сотрудники Саратовской таможни и Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия нашли 229 кг свежих груш из Польши. Сопроводительные документы на них отсутствовали.

«Должностными лицами Россельхознадзора санкционный товар был изъят и в установленном порядке уничтожен», - сообщили в пресс-службе Саратовской таможни.

16 ноября на рынке «Северный» в Пензе выявили 13 ящиков польских груш общим весом 171,3 кг. Их уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Чемодановке.