23.11.2017 | 10:03

В Пензе прокуратура выявила в ООО «РЦ «Жилсервис», МУП «Жилсервис по общестроительным работам в жилищном хозяйстве» по ОЖФ, ООО «МУП Октябрьского района» и ООО «УК «Жилсервис» нарушения правил приема платежей за коммунальные услуги.

Как было установлено, платежи, вопреки требованиям закона, принимались на расчетные счета, не являющиеся специальными.

В отношении руководителей четырех организаций возбудили дела об административных правонарушениях, каждого оштрафовали на 4 000 рублей.

«Прокурором района внесены представления об устранении нарушений законодательства, регламентирующего правила приема платежей от физических лиц», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.