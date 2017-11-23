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Общество | В Пензе четыре организации нарушили закон при приеме платежей за ЖКУ

23.11.2017|10:03
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В Пензе прокуратура выявила в ООО «РЦ «Жилсервис», МУП «Жилсервис по общестроительным работам в жилищном хозяйстве» по ОЖФ, ООО «МУП Октябрьского района» и ООО «УК «Жилсервис» нарушения правил приема платежей за коммунальные услуги.

Как было установлено, платежи, вопреки требованиям закона, принимались на расчетные счета, не являющиеся специальными.

В отношении руководителей четырех организаций возбудили дела об административных правонарушениях, каждого оштрафовали на 4 000 рублей.

«Прокурором района внесены представления об устранении нарушений законодательства, регламентирующего правила приема платежей от физических лиц», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|23.11.2017 10:30|

Вот мы и платим неизвестно куда,а потом ещё должны останемся с пенями!!!а им штраф в 4000!!!рублей-самим не смешно

Гость|23.11.2017 10:37|

Тем более эти 4000(хорошо не 400000)они раскидают по квитанциям и народ оплатит...

Гость|23.11.2017 10:52|

И что дальше? Почему УЖКХ, администрация их не контролирует? Чем заняты? На велосипедах ездят?

Гость|23.11.2017 11:00|

Там всем заведует сестра Камнева коммуниста разворовали весь район, а не контролируют как следует потому что крыша хорошая

Имя: Гость
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