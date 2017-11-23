23.11.2017 | 17:09

В преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье осени, в Пензенскую картинную галерею пригласили тех, кто воспитывает трех и более детей. Специально для них здесь организовали экскурсию. После знакомства с шедеврами мировой и отечественной живописи собравшиеся перешли в Зеленый зал, где состоялись основные праздничные мероприятия.

«Чтобы убедиться в том, что мама - главный человек, обычно проводят какой-то мониторинг, как сегодня принято говорить. И наших детей, которые еще не способны врать, спросили, для чего человеку нужна мама? И большинство из них ответили, что для счастья. Спасибо вам», - поблагодарил собравшихся женщина глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Виктор Кувайцев вручил пензячкам медали «Материнская доблесть» второй и третьей степени.

«Заслуга матерей - в воспитании детей, в том, что не только родили их, но и воспитали достойными гражданами нашего Отечества. Так не скажешь о маленьких детях, но можно о тех, которые достигли совершеннолетия, добились успеха в профессиональной деятельности, имеют какие-то результаты», - отметила начальник Социального управления города Пензы Ирина Федонина.

Среди награжденных медалью третьей степени - и Елена Горбачева. У нее сын и две дочери, но младшая на праздник не пришла, а осталась в садике.

«Очень приятно получить такой памятный знак, а самое большое богатство - оно всегда при мне», - поделилась многодетная мать.

Ещё 14 мам получили благодарственные письма от Законодательного собрания области и главы администрации города Пензы.