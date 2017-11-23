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Общество | В драмтеатре репетируют «Белоснежку» для новогодних представлений

23.11.2017|09:49
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В Пензенском областном драматическом театре идут репетиции детского музыкально-танцевально-драматического спектакля «Белоснежка» по мотивам сказки братьев Гримм. Представления будут идти с 23 декабря по 8 января включительно.

Сказку ставит саратовский режиссер и балетмейстер Алексей Зыков. Как сообщили в драмтеатре, в его новой работе будет много движения, музыки и ярких костюмов.

«Главную героиню в очередь репетируют Ольга Панина и Юлия Кузнецова. Мать Белоснежки сыграет Елена Павлова, Отца - Артем Давыдов и Алексей Болдырев, Мачеху - Наталья Прокошкина, а доброго Хранителя - Артем Давыдов и Юрий Землянский. Роли гномов, зверей, птиц и жителей деревни исполнят Яна Дубровина, Дмитрий Журкин, Илья Кочетков, Юлия Кузьмина, Артем Самохин, Артем Тихомиров и Юлия Черемухина», - уточнили в театре.

«Белоснежку» будут показывать на большой сцене, а около елки пройдет праздничная игровая программа «Новый год в Стране сказок», автором и режиссером которой стал Владислав Матюкин.

Продажа билетов на новогодние представления стартовала, она будет открываться за месяц до начала каждого представления.

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