23.11.2017 | 13:20

В детских садах № 1 и 2 в Русском Камешкире, а туже в школах сел Петровка и Новое Шаткино Камешкирского района выявлены нарушения при организации питания.

В образовательных организациях отсутствовали маркировочные ярлыки на продуктах, журнал скоропортящихся продуктов, детям подавалась посуда со сколами, меню не соответствовало требованиям к перечню полагающихся блюд.

В отношении директоров учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях, каждый из них оштрафован на 3 000 рублей.

«По представлениям прокурора района в адрес начальника отдела образования Камешкирского района четыре руководителя образовательных организаций и четыре других работника (повара и завхозы) привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Прокуратурой совместно с Роспотребнадзором были обнаружены нарушения и в других районах области. Так, в Бековском, Малосердобинском, Неверкинском и Пензенском детей кормили продуктами, на которые не было подтверждающих качество и безопасность документов.

В Башмаковском, Белинском, Земетчинском, Мокшанском, Шемышейском и ряде других районов школьникам выдавали порции, которые были меньше нормы.

В некоторых учебных заведениях Кузнецкого, Колышлейского, Лопатинского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пензенского районов специалисты зафиксировали несоблюдение санитарных норм.