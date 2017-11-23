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Общество | В детсадах и школах Камешкирского района меню не соответствовало нормам

23.11.2017|13:20
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В детских садах № 1 и 2 в Русском Камешкире, а туже в школах сел Петровка и Новое Шаткино Камешкирского района выявлены нарушения при организации питания.

В образовательных организациях отсутствовали маркировочные ярлыки на продуктах, журнал скоропортящихся продуктов, детям подавалась посуда со сколами, меню не соответствовало требованиям к перечню полагающихся блюд.

В отношении директоров учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях, каждый из них оштрафован на 3 000 рублей.

«По представлениям прокурора района в адрес начальника отдела образования Камешкирского района четыре руководителя образовательных организаций и четыре других работника (повара и завхозы) привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Прокуратурой совместно с Роспотребнадзором были обнаружены нарушения и в других районах области. Так, в Бековском, Малосердобинском, Неверкинском и Пензенском детей кормили продуктами, на которые не было подтверждающих качество и безопасность документов.

В Башмаковском, Белинском, Земетчинском, Мокшанском, Шемышейском и ряде других районов школьникам выдавали порции, которые были меньше нормы.

В некоторых учебных заведениях Кузнецкого, Колышлейского, Лопатинского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пензенского районов специалисты зафиксировали несоблюдение санитарных норм.

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Гость|23.11.2017 14:04|

Что для директора 3тыс рублей?фи. Он за все года своей работы столько денег на соборах сделал,столько с ним делились из столовой продуктами,что сейчас сидит ест бесплатную еду и ржет над всеми.

Гость|23.11.2017 14:08|

"Прокуратурой совместно с Роспотребнадзором были обнаружены нарушения и в других районах области. Так, в Бековском, Малосердобинском, Неверкинском и Пензенском детей кормили продуктами, на которые не было подтверждающих качество и безопасность документов."

Продукты изъяли и уничтожии на Чемодановской свалке?

Имя: Гость
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