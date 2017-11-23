В детских садах № 1 и 2 в Русском Камешкире, а туже в школах сел Петровка и Новое Шаткино Камешкирского района выявлены нарушения при организации питания.
В образовательных организациях отсутствовали маркировочные ярлыки на продуктах, журнал скоропортящихся продуктов, детям подавалась посуда со сколами, меню не соответствовало требованиям к перечню полагающихся блюд.
В отношении директоров учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях, каждый из них оштрафован на 3 000 рублей.
«По представлениям прокурора района в адрес начальника отдела образования Камешкирского района четыре руководителя образовательных организаций и четыре других работника (повара и завхозы) привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Прокуратурой совместно с Роспотребнадзором были обнаружены нарушения и в других районах области. Так, в Бековском, Малосердобинском, Неверкинском и Пензенском детей кормили продуктами, на которые не было подтверждающих качество и безопасность документов.
В Башмаковском, Белинском, Земетчинском, Мокшанском, Шемышейском и ряде других районов школьникам выдавали порции, которые были меньше нормы.
В некоторых учебных заведениях Кузнецкого, Колышлейского, Лопатинского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пензенского районов специалисты зафиксировали несоблюдение санитарных норм.
Что для директора 3тыс рублей?фи. Он за все года своей работы столько денег на соборах сделал,столько с ним делились из столовой продуктами,что сейчас сидит ест бесплатную еду и ржет над всеми.