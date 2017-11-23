23.11.2017 | 12:15

В Пензе три должника по алиментам, неоднократно судимые за невыполнение этого родительского обязательства, отправились под арест на 14 суток.

К административному наказанию привлечена 36-летняя мать двоих детей, которые сейчас находятся в детском доме, а также родители 12-летнего мальчика, задолжавшие ему 800 000 рублей. Он не получает деньги даже из тех средств, которые супругам платят за уход за больным родственником. В суде мать не смогла вспомнить дату рождения сына.

«Долги растут вместе с количеством протоколов, но потребность в разгульном образе жизни преобладает над здравым смыслом», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

В случае неуплаты алиментов троих должников привлекут к уголовной ответственности.