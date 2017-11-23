Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|23 ноя 2017|12:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Снег |
  69.40  |  $  59.01
 

Общество | Троих жителей Пензы арестовали на 14 суток за неуплату алиментов

23.11.2017|12:15
Печать

В Пензе три должника по алиментам, неоднократно судимые за невыполнение этого родительского обязательства, отправились под арест на 14 суток.

К административному наказанию привлечена 36-летняя мать двоих детей, которые сейчас находятся в детском доме, а также родители 12-летнего мальчика, задолжавшие ему 800 000 рублей. Он не получает деньги даже из тех средств, которые супругам платят за уход за больным родственником. В суде мать не смогла вспомнить дату рождения сына.

«Долги растут вместе с количеством протоколов, но потребность в разгульном образе жизни преобладает над здравым смыслом», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

В случае неуплаты алиментов троих должников привлекут к уголовной ответственности.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!