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Общество | Пензенцы, страдающие от строек рядом с их жильем, пожаловались главе города

23.11.2017|18:11
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На прием к главе города пришли те, кому жизнь портят стройки - жители дома № 67 на Московской. После того, как началось возведение здания рядом с банком на улице Кирова, у них остался один проезд к зданию со стороны улицы Горького. Раньше было их было три. Люди считают, что они в опасности.

«Если тут сломается машина, даже если там будет мало машин, все равно никто не проедет. А вдруг что-то случится? Другого выезда нет», - подчеркнул один из жителей дома Эдуард Попов.

Единственный оставшийся проем постоянно заставлен автомобилями - с парковками в центре Пензы сложно.

«Мы неоднократно обращались, просили навести порядок или открыть дополнительный заезд к нашему дому, потому что у нас были прецеденты, когда все было заставлено машинами. Проехать «скорой» было невозможно, пришлось выносить человека на носилках. И когда случилось возгорание в подъезде, было тоже самое», - добавила живущая в этом же доме Светлана Янченко.

Проблему люди решили, установив шлагбаум, но коммунальщики преграду для машин демонтировали, так как получилось, что жители незаконно захватили муниципальную землю.

«Это внутриквартальная дорога, и перекрывать ее никто не имеет права. Знаки, как вы правильно сказали, там стоят. Соответственно, если там находятся знаки, и машины стоят под ними - это полномочия государственной инспекции», - отметил начальник Управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин.

«Завтра в два-три часа мы запланируем выезд туда к вам для того, чтобы разобраться в ситуации», - пообещал Валерий Савельев.

Были на приеме у Валерия Савельева и другие пензенцы. Они тоже жаловались на проблемы, возникшие из-за того, что рядом с их многоэтажкой в центре города началось строительство нового здания.

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