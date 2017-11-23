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Общество | Пензенских водителей предупредили об ухудшении дорожной обстановки

23.11.2017|16:32
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В четверг, 23 ноября, пензенская Госавтоинспекция обратилась к водителям и пешеходам в связи с прогнозируемым ухудшением дорожной обстановки.

Ожидается, что в ближайшие дни на территории региона выпадет снег, на проезжей части может образоваться наледь. Автомобилистам посоветовали быть более внимательными и осторожными.

«В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал», - предупредили в региональном УГИБДД.

Пешеходам же следует помнить, что при ухудшении погодных условий тормозной путь транспортных средств значительно увеличивается, поэтому авто может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком.

«Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», - добавили в ГИБДД.

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Гость|23.11.2017 16:52|

penzainform.ru писал(a):

пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами»,

светлячки вышли на дорогу.

Гость|23.11.2017 16:59|

Зима как всегда подкралась не заметно!

Гость|23.11.2017 17:02|

Надо завтра машину сменить

Гость|23.11.2017 17:14|

Гость писал(a):

Надо завтра машину сменить
Мозг смени, больше пользы окружающим будет..

Гость|23.11.2017 17:22|

Мозг смени, больше пользы окружающим будет..

- Я не понял, это ты, чмошник, так пытаешься наехать, что ли, или показать, какой ты языкастый? Ну-ка обоснуй!

Имя: Гость
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