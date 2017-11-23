23.11.2017 | 16:32

В четверг, 23 ноября, пензенская Госавтоинспекция обратилась к водителям и пешеходам в связи с прогнозируемым ухудшением дорожной обстановки.

Ожидается, что в ближайшие дни на территории региона выпадет снег, на проезжей части может образоваться наледь. Автомобилистам посоветовали быть более внимательными и осторожными.

«В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал», - предупредили в региональном УГИБДД.

Пешеходам же следует помнить, что при ухудшении погодных условий тормозной путь транспортных средств значительно увеличивается, поэтому авто может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком.

«Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», - добавили в ГИБДД.