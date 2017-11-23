23.11.2017 | 11:09

В четверг, 23 ноября, администрация Пензы обратилась к автомобилистам с просьбой убрать машины со стоянок вдоль дорог. В мэрии подчеркнули, что, когда выпадет снег, оставленный на улицах транспорт будет мешать при уборке.

В качестве постоянных мест стоянки названа проезжая часть дороги на проспекте Строителей вблизи торговых центров «Весна» и «Берлин», на проспекте Победы около парка «40 лет Победы», на улицах Клары Цеткин, Тернопольской, Коммунистической.

«Остановка и стоянка транспортных средств согласно правилам дорожного движения в данных местах не запрещена, однако наличие автомобилей создает определенные неудобства в благоустройстве и препятствует механизированной уборке территории», - пояснили в пресс-службе городской администрации.