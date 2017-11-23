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Общество | Группа компаний «Дамате» отметила пятилетний юбилей

23.11.2017|18:44
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Один из крупнейших российских сельскохозяйственных холдингов праздновал первую знаменательную дату. Группе компаний «Дамате» исполнилось пять лет. За этот период она совершила огромный рывок вперед и стала производителем мяса индейки № 1 в России, а также ведущим переработчиком молока в нашем регионе.

«Здорово, что эта компания работает у нас. Мясо индейки - визитная карточка нашего региона, и уже жители не только регионов Российской Федерации, но и западных стран узнают о Пензенской области все больше и больше», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2016 году компания «Дамате» произвела 60 тысяч тонн мяса индейки, заняв позицию лидера в этой отрасли. В октябре 2017-го холдинг объявил о расширении проекта до 155 тысяч тонн в течение двух лет. Общий объем инвестиций при этом составит 41 миллиард рублей.

«Нам очень комфортно работать в Пензенской области, это для нас родная область. Только вперед - к развитию, к новым вершинам! Мы сейчас думаем над новыми проектами, но пока не будем раскрывать все секреты. Будем дальше двигаться и развиваться», - подчеркнул президент группы компаний «Дамате» Наум Бабаев.

Группа компаний «Дамате» - это 4 000 сотрудников по всей стране, полностью собственный производственный цикл - с инкубатором, площадками подращивания и откорма, заводом по убою. Ассортимент продукции «Индилайт» насчитывает более 300 позиций, а совокупная мощность переработки молока составляет до 500 тонн в сутки.

На торжественном мероприятии, в честь 5-летия ГК «Дамате» лучшие сотрудники за добросовестный труд были удостоены благодарностей.

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